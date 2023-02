El PRD no anda pidiendo limosna a nadie: Zambrano

A-AA+

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, refrendó su respaldo a la alianza opositora, pero advirtió que su partido no se mantendrá de manera incondicional dentro de Va por México, y ante el comunicado "irrespetuoso" que emitieron el pasado miércoles el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que en el PRD "no andamos pidiendo limosna a nadie".

En conferencia de prensa luego de reunirse en privado con su bancada en el Senado, el líder perredista sentenció que no debe haber un trato así entre aliados, porque la base del respeto mutuo es fundamental.

"No necesitamos bules para nadar. Nosotros estamos listos para participar de la manera que sea. No andamos pidiendo limosna a nadie. Nosotros tenemos suficiente para continuar adelante", enfatizó.

"Lo que ayer vimos y discutimos anoche en el encuentro que tuvimos, fue en el sentido de decir que eso era absolutamente irrespetuoso para el PRD, que no podíamos de ninguna manera aceptar un trato de esas características porque pegaba en la línea de flotación del mantenimiento de la coalición", apuntó.

Señaló que su partido está convencido de que lo mejor para lograr el triunfo electoral "y derrotar las pretensiones autocráticas del proyecto gobernante, es yendo en una coalición muy amplia, pero no incondicionalmente".

Advirtió que la coalición Va por México sólo será exitosa si en conjunto con la sociedad diseñan y aprueban un método democrático para la selección del candidato a la Presidencia de la República y a las gubernaturas, lo que permitirá que surjan aspirantes legitimados por la participación amplia de la sociedad civil.

Acompañado de los dos precandidatos del PRD a la Presidencia de la República, Miguel Ángel Mancera, coordinador del partido en el Senado, y Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, Zambrano Grijalva reiteró que su instituto seguirá trabajando responsablemente para construir una coalición de amplio espectro que incluya a la sociedad para ganar las elecciones de 2024, porque "sólo así se derrotará al autócrata de Palacio Nacional y que juntos construyamos el programa que dé sustento a la coalición".

Se pronunció por democratizar el ejercicio del poder y que "nunca más el Poder Ejecutivo recaiga en un solo individuo que haga y deshaga la vida republicana del país".

Subrayó que el PRD acordó seguir caminando junto al PRI y el PAN, porque "se apuesta a que en el camino, en el proceso, escuchando como han dicho que lo van a hacer, a la sociedad civil, entiendan lo que la gente está exigiendo y que juntos construyamos un método democrático. Lo otro sería darle la espalda a la gente".