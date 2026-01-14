El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, cuestionó la necesidad de que haya una reforma electoral en este momento.

En conferencia de prensa, dijo que en su lugar, las 4T debería de trabajar en lograr la unidad de las mexicanas y los mexicanos, en lugar de la mencionada reforma, pues sostuvo que con las reglas actuales le ganaron a la oposición, y actualmente, se mantienen en el poder.

"México lo que requiere ahorita es unidad, porque está frente a los movimientos tectónicos geopolíticos del mundo tenemos un vecino con el que vamos en el sentido opuesto, nosotros al Estado de bienestar y ellos al Estado de la oligarquía. La derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas. Si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, y ganamos por la vía de la elección el poder judicial ¿Habrá necesidad de una reforma? ¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando para ver qué vamos a hacer si algo ocurre?", declaró.

El líder petista aseguró que no conoce el contenido de la reforma electoral, y evitó opinar sobre la posibilidad de que la reforma plantee la eliminación de los plurinominales, tema en el que históricamente han estado en contra.

"Nosotros opinaremos a partir de que llegue la iniciativa, porque si no llega la iniciativa pues de qué opinamos. Nosotros, ya saben, somos de veras 4T y nosotros iremos siempre en la ruta de mejorar la democracia, pero nosotros sostenemos en que en este momento, la discusión debería estar centrada en la unidad de todas las mexicanas y los mexicanos. Se requiere más ese ejercicio que otro, no deberíamos estar discutiendo otra cosa más que eso", declaró.

Reginaldo Sandoval dijo desconocer por qué no fue invitado a Palacio Nacional para la presentación del primer bosquejo de la reforma electoral, pero advirtió que sin el PT, Morena no podrá aprobar dicho proyecto.

"A ver somos 500 diputados en esta Cámara. Para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, ¿Cuántos tiene Morena? 253, ¿faltan?, sí faltan. Si se suma el Partido Verde no da, si se suma PT no da, necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética", concluyó.