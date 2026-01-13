logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reforma electoral en México: Claudia Sheinbaum plantea ajuste de tiempos de partidos en radio y televisión

Revisión de la propuesta de reforma electoral en México incluye análisis detallado de los tiempos asignados a partidos políticos en medios de comunicación.

Por El Universal

Enero 13, 2026 05:34 p.m.
A
Reforma electoral en México: Claudia Sheinbaum plantea ajuste de tiempos de partidos en radio y televisión

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la construcción de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la propuesta contemplará una adecuación a los tiempos que tienen los partidos políticos en radio y televisión.

"Viene, o sea, si estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión", señaló la Mandataria al ser cuestionada que en radios comunitarias hay spots de partidos cuando no tienen participación en las comunidades.

En noviembre del año pasado, Sheinbaum solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objetivo de dialogar sobre los tiempos asignados a los partidos políticos durante los procesos electorales.

"Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de la repetición de 20 segundos", expresó en ese entonces la Presidenta durante la Convención Anual de la CIRT 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este contexto, durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum Pardo informó que este miércoles se revisará la propuesta de reforma electoral con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, así como con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, como parte del proceso de construcción y consenso del proyecto que será enviado al Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reforma electoral en México: Claudia Sheinbaum plantea ajuste de tiempos de partidos en radio y televisión
Reforma electoral en México: Claudia Sheinbaum plantea ajuste de tiempos de partidos en radio y televisión

Reforma electoral en México: Claudia Sheinbaum plantea ajuste de tiempos de partidos en radio y televisión

SLP

El Universal

Revisión de la propuesta de reforma electoral en México incluye análisis detallado de los tiempos asignados a partidos políticos en medios de comunicación.

Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información
Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información

Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información

SLP

El Universal

Sheinbaum denuncia la proliferación de fraudes en redes sociales y la necesidad de regular la información falsa generada por inteligencia artificial.

FGR captura a operador financiero vinculado a El Mencho
FGR captura a operador financiero vinculado a El Mencho

FGR captura a operador financiero vinculado a 'El Mencho'

SLP

El Universal

La FGR arresta a un operador financiero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit

Sinaloa, quinto estado con más autos robados en 2025
Sinaloa, quinto estado con más autos robados en 2025

Sinaloa, quinto estado con más autos robados en 2025

SLP

El Universal

La cifra oficial de autos robados en Sinaloa alcanzó los seis mil 276 en 2025, ubicándolo en el quinto lugar a nivel nacional.