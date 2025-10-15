El Senado recibe la minuta de reforma a la Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Solo unas horas después de que fue aprobada esta madrugada en la Cámara de Diputados, la minuta de reforma a la Ley de Amparo llegó al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.

La Mesa Directiva recibió el documento y lo turnará a las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos.

Se prevé que se le dé vía fast track, por lo que al término de la comparecencia ante el Pleno del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco de la Glosa del primer informe de gobierno, se abra una sesión vespertina para la aprobación de la reforma.