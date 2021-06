Elección de 2021, la que ha tenido más muertos, acusa Marko Cortés

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, acusó que ni el gobierno federal, ni el gobierno de Jalisco combatieron a los cárteles del crimen organizado y hoy están en todo el país, pero dijo que es muy peligroso porque hace una metástasis.

De gira por Jalisco, Marko Cortés acusó que la delincuencia "quiere tener las policías municipales, quiere tener obras públicas, quiere tener el control, quiere decidirlo todo, y aguas amigos, si se claudica contra la delincuencia, no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante, poco a poco las cosas se van a ir poniendo peor, y peor y peor, y eso es lo que no podemos permitir".

"La estrategia de los abrazos fue un fracaso rotundo, liberar a Ovidio Guzmán fue un mensaje a todos, pónganse a jalar, aquí no los vamos a combatir y díganme ustedes, qué detención se ha hecho en el país de un líder del narcotráfico. Nada, no hay detención de armas, no hay decomiso de drogas, y eso lo que está generando es el peor clima de inseguridad, 2019 el año con más homicidios, 2020 todavía con más homicidios", dijo el panista.

Aseguró que esta elección es la que ha tenido más muertos, "ayer me mataron uno en Yanga, Veracruz, de un tiro en la cabeza, y está ocurriendo todas las semanas. No se había vivido un proceso donde 88 personas, electoral, candidatos o dirigentes, perdieran la vida, está gravísimo", dijo.

Además, dijo que es claro, las cosas no estaban bien, por eso en el 2018 la gente votó con la esperanza de un cambio, "pero tristemente ese cambio fue en reversa, fue en retroceso, es destructivo, y no solo en eso, también están tomando malas decisiones y quieren debilitar las instituciones, el INE, antes IFE que tanto le costó la país, a la democracia".

Pidió recordar cuando Manuel Bartlett, -hoy destacado morenista de la Comisión Federal de Electricidad- tiró el sistema en 1988 cuando era la contienda entre Carlos Salinas de Gortari, Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas.

"Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y desde Gobernación se controlaba las elecciones, este gobierno quiere volver a controlar las elecciones y no está metiendo la mano, el cuerpo entero en la elección. Palacio Nacional es la casa de campaña, el presidente es el vocero principal, la Fiscalía General de la República, el brazo operador que amedrenta y se han tomado tan malas decisiones en materia de seguridad", dijo el panista.

Llama al voto útil

Marko Cortés Mendoza, llamó a los mexicanos y jaliscienses a que este histórico 6 de junio emitan un voto útil por Acción Nacional, el cual ha sido la "oposición fuerte, valiente, que no se raja, que no se dobla y no negocia con Morena debajo de la mesa".

"Nosotros venimos a pedirles el voto parejo para el PAN para diputado local, diputada federal y por supuesto para presidente municipal. Vengo a pedirles tres votos para el PAN, porque nosotros sí representamos una alternativa real", aseguró.

Acción Nacional hizo la coalición Va por México pensando en el bien superior del país, no en intereses partidistas, y por eso el voto útil para México es el que va a hacer contrapeso y equilibrio en la Cámara de Diputados, dijo.

"Cualquier voto que no sea para el PAN termina siendo para Morena. Si queremos juntos ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país, no lo duden, crucen por el PAN en las tres boletas", sostuvo.