Elección de juzgadores costaría más que comicios presidenciales: Uuc-Kib Espadas

El presupuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros podría ser superior al costo de la elección presidencial 2024, señaló el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-Kib Espadas Ancona.

"Nosotros presentaremos en los próximos días un presupuesto para elección judicial. No tengo la cifra precisa, pero previsiblemente sería superior al costo de la elección presidencial pasada, dada la complejidad", comentó.

El consejero electoral visitó la capital potosina para ofrecer una conferencia magistral sobre el proceso para elegir jueces y magistrados, organizada por la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado.

Señaló que la elección prevista para el 2025 será un reto, pero el INE estará preparado para llevar a cabo el proceso.

"Estamos ante una sociedad que ya no aceptaría otra cosa que elecciones íntegras transparentes vigiladas impugnables como son las elecciones que hemos presentado durante ya 27 años", comentó.

Señaló que no se cuenta aún con la cifra precisa del número de cargos a elegir, sin embargo, se anticipa que serán cientos de jueces y magistrados y ministros los que estarán sujetos a votación.

En este sentido, una de las novedades a las que se enfrentará el INE es el tamaño de las boletas, de las cuales comentó que se espera no sean demasiado grandes.

"Nos dedicamos a hacer elecciones, eso no significa que, a diferencia de la elección presidencial pasada, que no representó retos en el sentido de cosas que no supiéramos hacer y tuviéramos que aprender a hacerlas, este nuevo proceso electoral, sí nos impone retos", declaró el consejero del INE.