Gil Zuarth se destapa como candidato a ministro

El expresidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth, anunció este viernes que se postulará como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El anuncio lo dio durante su participación en el noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Gil Zuarth señaló que en el partido que milita, Partido Acción Nacional (PAN), se le enseñó que "Frente a los tiranos no hay que arrodillarse, hay que luchar (...) el miércoles que se presente la convocatoria me voy a presentar a la elección de ministro", declaró.

"Voy a ser el primero en presentar sus papeles. Hay que luchar. Voy a tocar la puerta del Senado de la República. Esta reforma es una insensatez" indicó el político al anunciar su candidatura como ministro para las próximas elecciones planificadas en la reforma judicial.

El panista indicó que buscará defender la razón y la serenidad, y sobre todo a los jueces y ministros, esto debido a las "nuevas reglas del juego".

Por otra parte, anunció que buscará construir una agrupación política nacional que tenga reconocimiento por las autoridades electorales.

Concluyó que la reforma ya se había consumado y no podían "quedarse en casa", así que decidió presentarse como candidato. Roberto Gil también anunció que visitará Chilpancingo, por lo que tendría que solicitar protección.