Proceso de elección en la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Por unanimidad, las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron el proyecto de convocatoria para la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mientras morenistas perfilan la reelección de Rosario Piedra Ibarra, la oposición pugna por buscar un nuevo perfil sin cercanía partidista.

La senadora de Morena, Lucía Trasviña, elogió "la gran labor" realizada por la actual presidenta de la CNDH.

"Su compromiso con la defensa de derechos humanos es innegable, bajo su liderazgo la comisión ha intensificado sus esfuerzos en áreas clave como la protección de los derechos de víctimas, la atención al colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, vigilancia y respeto a derechos humanos en situaciones de violencia por pobreza y exclusión.

"La presidenta Piedra Ibarra ha trabajado para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sólo sea un órgano reactivo, sino también preventivo y transformador, respondiendo a las demandas ciudadanas con diligencia y con firmeza", indicó.

A su vez, Alfonso Silva, del Partido Verde, hizo votos para que "la nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos que estamos por elegir sea una continuadora de esta comisión actual que hemos tenido y que ha hecho las veces de sanar y de recordarle al pueblo mexicano que el Estado no es y debió ser jamás el enemigo, el Estado es una construcción social de la cual todas y todos formamos parte".

Contraria a sus compañeros de la 4T, la senadora morenista Malú Micher no defendió a Piedra Ibarra y sostuvo que "no podemos ignorar estos temas que ha sido polémica (...), que ha sido muy cuestionada esta gestión y hay que tomarlo en cuenta".

El senador del PAN, Ricardo Anaya, adelantó que se opondrá a la reelección la actual presidenta de la CNDH, pues sería una aberración y un absoluto despropósito mantener un periodo más a una mujer que no ha estado a la altura del cargo.

"Lo que necesitamos es una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, con autoridad moral, porque sus decisiones no son vinculantes. Yo hago votos porque esta administración que preside la doctora Claudia Sheinbaum inicie con el pie derecho en materia de derechos humanos y que hagamos lo que está a nuestro alcance para entrevistar de manera seria, de manera profesional a las y a los aspirantes, descubrir el mejor perfil y que este Senado de la República nombre a una persona con todas las credenciales, a prueba de cualquier injerencia del poder, para que atienda al mandato de la Comisión: defender a los ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos", puntualizó.

Ricardo Anaya aseguró que Rosario Piedra llegó a la CNDH violando la normatividad, pues pertenecía al Consejo Nacional de Morena.

"Sostengo que hicieron una maroma mental. Decir que alguien que integra el Consejo Nacional de Morena no es militante del partido, en serio, no empecemos con el pie izquierdo, no defendamos lo indefendible, busquemos una persona verdaderamente independiente, con las credenciales que en el marco de la militarización se van a requerir para defender los derechos humanos de los ciudadanos, con independencia y con valentía", recalcó.

Por su parte, la priista Carolina Viggiano advirtió que tenemos en el país una crisis enorme de derechos humanos y reprochó que la presidenta de la CNDH no cumplió su cometido "y eso les afecta enormemente a ustedes, quienes están gobernando. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen a alguien que no tiene la capacidad de resolver cosas con una visión de Estado, tarde o temprano los va a volver a meter en una crisis".

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, negó que haya dados cargados en este proceso y dijo que la elección de quien encabece la CNDH los próximos 5 años será transparente y democrático.

Dijo que la ley le permite a Rosario Piedra la reelección, pero si aspira a ella, estará sujeta a los procedimientos plazos y requisitos de la convocatoria y del proceso legal en su conjunto.

"Iniciaremos un proceso transparente, abierto. No vamos a un proceso de simulación o con decisiones predeterminadas ni en un sentido ni en otro", garantizó.

El proyecto convocatoria aprobado establece las bases para la elección de quien ocupará la titularidad de la CNDH para el periodo que comprende del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029.

El documento fue enviado a consideración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) antes de su publicación.