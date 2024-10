Elección del Poder Judicial no está suspendida, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proceso electoral del Poder Judicial no está suspendido, pero que será el Tribunal Electoral quien determinará las acciones que debe seguir el INE.

"No está suspendido. Lo que llamó la presidenta del INE, creo que es pertinente, es a que el Tribunal Electoral pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo", apuntó.

La mandataria dijo que en caso de elecciones, quien tiene la atribución de calificar el proceso no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino el Tribunal Electoral.

Subrayó que no hay sustento jurídico de las suspensiones dictadas contra el INE para que detenga la organización del proceso electoral.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que por el momento detuvieron las actividades relacionadas con la organización del Poder Judicial, por "respeto" a las resoluciones de los jueces y en tanto se resuelva su situación jurídica.