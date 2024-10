Descuentos para trabajadores del PJF en paro, pide Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial no se verán afectados con la reforma, aunque dijo que el Consejo de la Judicatura sí puede descontarle su salario si continúan en paro, a pesar de que ya ordenó levantarlo.

En su conferencia de prensa, expuso que los trabajadores tienen derecho a protestar contra la reforma judicial, pero dijo que si se están manifestando por afectaciones a sus derechos laborales, no tiene razón de ser.

"Si siguen en paro a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar, pues entonces que el Consejo de la Judicatura les aplique los descuentos que se tienen que aplicar porque alguien no vaya a trabajar", dijo.

Subrayó que uno de los artículos transitorios establece que los ingresos de todos los trabajadores del Poder Judicial serán respetados, incluidas las prestaciones como gastos médicos mayores.

"No tienen de qué preocuparse, a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio", dijo.