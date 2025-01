Lista de la Corte, "rasurada" y con ligados a García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió al Senado de la República una lista de aspirantes "polémicos" para la elección judicial, incluso algunos ligados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, preso en Estados Unidos.

Además, "casi casi enviaron ya los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el Tribunal".

En la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal señaló que en un principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dicho que tenía cerca de 3 mil aspirantes, pero que ayer envió una lista con menos candidatos, incluso nombres "polémicos".

"Entonces, hoy al rato me van a informar bien qué fue lo que envió la Corte. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte y, por lo que entiendo, pues ya casi enviaron los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el tribunal", comentó Sheinbaum Pardo.

Detalló que hoy le van a informar sobre este proceso, y que en todo caso se le debe preguntar al Máximo Tribunal del país qué sucedió ante la inconsistencia del número de aspirantes para la elección al Poder Judicial "porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión".

"El senador Gerardo Fernández Noroña acusaba que hay personas allegadas y que lo está impulsando la presidenta de la Corte (Norma Piña), que son personas allegadas a García Luna", se le preguntó a la mandataria.

"Sí, sí. Entonces, por eso digo que primero hay que informarnos bien, como siempre, y después, pues, que la Corte explique o la comisión, aunque ya renunciaron cuando en realidad ya no tenían trabajo. Están obligados a la información pública de cómo fue que pasaron de 3 mil al número de nombres que enviaron, no que ya no estaban trabajando. "Entonces, qué fue lo que pasó para que enviaran estos nombres. Bueno, ya lo que decida ahí el Senado", respondió la mandataria federal.