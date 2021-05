"Elecciones 2021, las más libres y democráticas"

Las elecciones del próximo 6 de junio serán las más grandes, las mejores y las más libres en la historia de nuestro país, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cordova Vianello, quien subrayó que la cadena de confianza que ha eslabonado nuestro sistema democrático impide que se pueda cometer un fraude electoral.

"La distribución de la papelería electoral bajo custodia de las Fuerzas Armadas es uno más de los eslabones de confianza de nuestra democracia. Por eso, en México no hay fraudes electorales", puntualizó el funcionario.

El presidente del INE destacó que en los preparativos del proceso electoral se ha involucrado y participa activamente la ciudadanía, lo que, dijo, le da vitalidad a la democracia.

"Por esto no hay fraude, por esto, las de 2021 habrán de ser no sólo las más grandes, también las mejores elecciones y las más libres de nuestra historia", dijo.

Destacó que este fin de semana comenzó la distribución de toda la papelería y materiales que se utilizarán en la jornada electoral y que durante las próximas dos semanas los convoyes que transportan esta documentación recorrerán 11 rutas, desde la bodega central del INE hasta llegar a las instalaciones de los 300 consejos distritales electorales, siempre bajo la custodia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

"Gracias a la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas, los materiales electorales permanecerán bajo buen resguardo hasta ser entregados a los presidentes de casilla", enfatizó.

Córdova reconoció y agradeció la colaboración de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina que, como cada vez que hay elecciones, participan en la custodia de la documentación.

"Esta vez, para garantizar su seguridad antes de ser entregados y utilizados en las 162 mil 939 casillas que vamos a instalar el próximo 6 de junio, y después de la elección, cuando la documentación usada en ella regrese para su resguardo en las bodegas de nuestros consejos distritales".

Resaltó que con el inicio de la distribución nacional de estos materiales se da un paso más en el proceso electoral más grande y, al mismo tiempo se conforma un eslabón adicional de la cadena de confianza del sistema democrático "que impide que en México se cometan fraudes", insistió.

Detalló que los materiales que están siendo trasladados por todo el país contienen boletas, actas, listados nominales, cuadernillos, tinta indeleble y otros instrumentos que serán utilizados por un millón 460 mil funcionarios de casilla que son ciudadanos comunes, "nuestros vecinos y vecinas que van a recibir el voto de la ciudadanía y que son los auténticos garantes de que nuestros votos sean contados bien".

El presidente del INE apuntó que se trata de mil 434 toneladas de papel que están siendo distribuidas y que salen en forma de actas y boletas, "y que regresarán en forma de votos, es decir, en forma de millones de voluntades libremente expresadas, expuso.

"Estos procedimientos en los que la ciudadanía se involucra y participa activamente son los que dan vitalidad a nuestra democracia", señaló Córdova.