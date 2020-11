Elecciones en EEUU: Los estados que faltan por definirse

Este miércoles, un día después de las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden acumuló dos estados claves que lo colocan cerca de la Casa Blanca: Wisconsin y Michigan, reportaron agencias internacionales de noticias. Sin embargo, aún no se ha definido al ganador en la contienda Trump- Biden debido a que hace falta que se anuncien los resultados en al menos cuatro estados.

Michigan es el tercer estado que el demócrata le arrebata a Trump después de Arizona y Wisconsin respecto a las elecciones de 2016.

Michigan fue uno de los tres estados del medio oeste junto a Wisconsin y Pensilvania que Trump ganó por sorpresa y por escaso margen en 2016 pavimentando su camino hacia la Casa Blanca.

Ahora, está en manos de Nevada, Pennsylvania, Carolina del Norte y Georgia definir al siguiente presidente de Estados Unidos, de acuerdo con información de agencias.

Actualmente, Joe Biden suma 264 votos electorales frente a los 214 que acumula Trump, en su objetivo compartido de llegar a los 270 compromisarios que les dan la victoria.

Sin embargo, la campaña de Trump mantiene que aún tiene opciones de imponerse y ha desafiado el proceso de recuento en los tres estados que le auparon al poder en 2016: Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Biden tan solo aventaja a Trump en el escrutinio en Nevada, pero las autoridades electorales en ese estado han anunciado que no entregarán resultados hasta el jueves.

En realidad, este miércoles tan solo se esperan nuevos resultados de Georgia, donde en estos momentos el presidente aventaja a Biden por poco más de un punto porcentual.

En Pensilvania, la campaña del presidente se ha sumado a un litigio que busca que el Tribunal Supremo detenga el recuento de ciertos votos, y ha presentado otra demanda para poner límites al plazo que tienen quienes votan por primera vez para confirmar que tienen la identificación necesaria.

Los estados que faltan

Hasta la tarde de este miércoles, estos son los estados que faltan por definirse y los votos electorales que otorgan:

Nevada (6), Pennsylvania (20), Carolina del Norte (15) y Georgia (16).

Aunque Alaska no es estado decisivo sí da votos electorales (3).

Los estados ganados por Trump y Biden

El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.

Lee más: ¿Por qué Donald Trump podría ir a la cárcel si pierde las elecciones de EU?

Trump cuenta con 214 votos electorales los cuales obtuvo en:

Alabama (9), Arkansas (6), Carolina del Sur (9), Dakota del Norte (3), Dakota del Sur (3), Florida (29), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6) Luisiana (8), Maine-distrito 2 (1), Misisipi (6), Misuri (10), Montana (3), Nebraska-estado (2), Nebraska-distrito 1 (1), Nebraska-distrito 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Virginia Occidental (5) y Wyoming (3).

Biden ha ganado hasta el momento 264 votos en:

Arizona (11), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Columbia (3), Hawái (4), Illinois (20), Maine-estado (2), Maine-distrito 1 (1) Maryland (10), Massachusetts (11), Michigan (16), Minesota (10), Nebraska-distrito 2 (1), Nueva Jersey (14), Nueva York (29), Nuevo Hampshire (4), Nuevo México (5), Oregón (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12) y Wisconsin (10).