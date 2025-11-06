Elementos del Ejército y de la GN blindan Uruapan y a Grecia Quiroz

URUAPAN, Mich., noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La recién designada alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, no ha podido caminar por su municipio. Sus recorridos son solamente en un vehículo con blindaje especial que la traslada a todos lados.

La viuda de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal asesinado el pasado 1 de noviembre, llegó la tarde del miércoles a su tierra, tras la reunión que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y luego rendir protesta en el cargo, como alcaldesa sustituta.

Grecia Quiroz, ha pasado la mayor parte del tiempo en la Casa de Enlace del Movimiento del Sombrero, que fundó su esposo, ubicado en el centro histórico de esa ciudad localizada a 110 kilómetros de la capital michoacana.

La seguridad de la presidenta municipal está a cargo de al menos cinco camionetas del Ejército Mexicano, cuatro más de Guardia Nacional y un grupo de escoltas, que la acompañan al interior del vehículo y a todos lados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No menos, es el reforzamiento de la seguridad en el municipio. Todo indica que Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue escuchado, aún muerto a tiros.

Un grupo de cerca de 200 elementos de Guardia Nacional y otro tanto igual de militares, arribó con equipo y armamento especializado al municipio.

La misión es pacificar ese territorio michoacano, del que se quiere apropiar por completo el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal, que hizo más cruento el escenario y convirtió a Uruapan, en un cementerio y campo de guerra.

En el acceso principal a la ciudad, un nutrido grupo de elementos de GN y militares, acompañados de Guardia Civil, han instalado un puesto de revisión y mando.

Ningún vehículo sospechoso, pasa ese filtro sin ser revisado e investigado. Los conductores, también tienen que pasar el tamiz de fuerzas federales. Más aún, porque dicen, "no sabemos en que momento otros mañosos intenten ingresar a hacerle algo a la población".

El dispositivo federal y estatal de seguridad, contempla exhaustivos recorridos por la cabecera municipal y en la zona rural donde se movilizan también los grupos delictivos.

Los elementos de fuerzas armadas y federales, se muestran herméticos y a la defensiva: "vamos con todo, jefe. Esa es la orden, apoyar en lo que podamos, para acabar con la violencia", suelta uno de los comandantes de GN, mientras supervisa el dispositivo de seguridad y gira instrucciones.

Fuentes federales de seguridad, indicaron que arribará otro importante convoy de Guardia Nacional, proveniente de Acapulco, Guerrero, y del Ejército Mexicano, concentrados hasta este jueves, en la Ciudad de México.