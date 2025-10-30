logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Fotogalería

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Elementos Navales Rescatan a 28 Menores en embarcación

Tras ser rescatados en altamar, los menores son trasladados al puerto de Topolobampo para investigación

Por El Universal

Octubre 30, 2025 01:20 p.m.
A
Elementos Navales Rescatan a 28 Menores en embarcación

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- Una embarcación que no cuenta con bitácora de viaje fue interceptada por elementos navales, los cuales descubrieron que llevaba a 28 personas del sexo masculino, la mayoría de ellos menores de edad, por lo que estos fueron trasladados al puerto de Topolobampo, donde se espera que autoridades federales los reciba.

De acuerdo con las versiones que se conocen, en una inspección de rutina en mar abierto, el personal naval procedió a una inspección de rutina al no tener conocimiento de la trayectoria y el motivo del viaje de la embarcación pequeña.

Aun cuando no se ha dado a conocer el sitio exacto de donde fue interceptada la embarcación ni del puerto donde zarpo, los datos que han surgido son que esta está por arribar al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, donde se concentraron los cuerpos de auxilio.

Se desconoce hasta el momento la procedencia de la embarcación y la nacionalidad de las 28 personas, la mayoría de ellos entre los 15 y los 17 años, por lo que se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) lo documente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Elementos navales rescatan a 28 menores en embarcación
Elementos navales rescatan a 28 menores en embarcación

Elementos navales rescatan a 28 menores en embarcación

SLP

El Universal

Tras ser rescatados en altamar, los menores son trasladados al puerto de Topolobampo para investigación

Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas
Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

SLP

El Universal

Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos
Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos

Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos

SLP

El Universal

Enfatizaron que los 950 pesos que ofrecen por tonelada no son un acuerdo, sino una imposición

Detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora
Detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en "La Barredora"

SLP

SinEmbargo.mx