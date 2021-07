Elmar, el perrito rescatado en Metro que ahora ayuda a niños especiales

Elmar es un perrito criollo rescatado pero no es cualquier lomito, él es el único en México y América Latina que está acreditado para ayudar a niños con necesidades especiales y lo consiguió luego de convertirse en el camarada de Priscila Martínez, Licenciada en Educación.

La nueva misión de Elmar inició cuando fue hallado en la zona de las vías de la estación Santa Marta, perteneciente a la Línea A del Metro de la Ciudad de México, para luego ser ingresado al Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) con múltiples lesiones en la cara y costado derecho, lo que derivó en la amputación de su cola y de dos falanges de su pata trasera derecha.

La distancia no fue impedimento para que el destino llevara a Priscila desde Mexicali hasta la Ciudad de México, para conocer al lomito que tanto buscaba para conseguir su misión. Y es que, en entrevista para EL GRÁFICO de EL UNIVERSAL, la especialista cuenta que su objetivo es romper paradigmas y demostrar que un perro no necesita ser de raza para apoyar en labores educativas.

Luego de varias visitas al refugio, la licenciada sintió una conexión que le reveló que aquel peludito era el indicado y tras una serie de pruebas conductuales y etológicas que se le realizaron bajo el "Método Pellitero" (creado en España por español Juan Luis Pellitero Gómez), pudo concluir que Elmar posee las habilidades sociales necesarias para asistir a niños con autismo, ansiedad o déficit de atención.

Actualmente Elmar apoya en un centro académico y psicológico infantil de Mexicali, Baja California, sin embargo, Priscila desea ser pionera en implementar el "Método Pellitero" en México y así poder dar una segunda oportunidad a los canes rescatados para que además de ser compañeros, tengan la posibilidad de convertirse en perros de asistencia.

La manera en la que Elmar ayuda a los niños se basa en crear vínculos afectivos, en donde el paciente comienza a acariciarlo para adquirir confianza, a tal grado que se dejan lamer por él y ellos lo abrazan. Durante la terapia, se invita a los niños a quitarle a Elmar el peto que lleva puesto para que le rasquen la pancita.

En el caso de los pacientes con déficit de atención, se realiza una caminata guiada con Elmar, lo que les ayuda a prestar atención a las indicaciones para que puedan pasearlo de manera adecuada.

Por todo su trabajo desde que fue rescatado, Elmar recibió una invitación para participar en un taller de adiestramiento para perros de asistencia en España, sin embargo, Priscila pide apoyo para poder costear el viaje, pues al no recibir apoyo de ninguna dependencia, la especialista ha tenido que poner de su bolsillo lo necesario e incluso, menciona que tuvo que vender su piano para que el "Método Pellitero" se difunda y crezca en México.

Si deseas contactar a Priscila Martínez para más información sobre las terapias para niños con necesidades especiales asistida con perros, o bien, para hacer un donativo para costear el viaje de Elmar a España, puedes contactarla a través del número de WhatsApp 6861618211, así como en la página de Facebook: A+ Homework Club y en el Instagram: amashomeworkclub.

--EL DATO

La particularidad de los perros rescatados del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es que se les asigna un nombre inspirado en la estación en la que fue encontrado, en el caso de Elmar, su nombre fue tomado de algunas letras que conforman "La Estación Santa Marta".