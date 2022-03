Embajada de Alemania y Quadri intercambian mensajes

La Embajada de Alemania en México y el diputado de la bancada de Acción Nacional, Gabriel Quadri, intercambiaron mensajes en redes sociales luego de que el legislador cuestionó si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "financió a los Verdes alemanes para que le impusieran a (Angela) Merkel el cierre de las plantas nucleares, con la finalidad de entregar a ese país a la dependencia del gas ruso".

¿Qué dijo Quadri?

"¿Será verdad que Putin financió a los Verdes alemanes para que le impusieran a Merkel el cierre de las plantas nucleares, con la finalidad de entregar a Alemania a la dependencia del gas ruso? Paradojas que no son extrañas al ambientalismo. Deben identificarse y resolverse...", escribió el excandidato presidencial en redes sociales.

Al respecto, la Embajada alemana en nuestro país le pidió al legislador "identificar y difundir información correcta".

"¿Tiene alguna fuente para esta alegación? De hecho, es muy importante identificar y difundir información correcta", le respondió.

"Pensamos que lo más importante es información concreta y correcto, y no caer en especulaciones o rumores vagos", refirió en otro mensaje.

"Lo hago preguntando precisamente porque no está corroborado", justificó Quadri al atribuir "una afirmación" al académico Juan Enríquez Cabot.

"No afirme nada", dice Quadri

Tras la respuesta de Alemania, el diputado Quadri dijo que no afirmó nada, pues solo hizo un cuestionamiento.

"No afirmé nada. Sólo hice una pregunta o conjetura plausible", refirió.