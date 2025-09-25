logo pulso
Embajada de EU alerta por protestas violentas en CDMX

Alerta de la embajada de Estados Unidos en México por protestas violentas en CDMX durante conmemoración del caso Ayotzinapa

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 02:40 p.m.
A
Embajada de EU alerta por protestas violentas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Como parte de las manifestaciones que se prevén por el 11 aniversario del Caso Ayotzinapa, la embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por protestas violentas en distintos puntos de la Ciudad de México.

"Según las protestas anteriores, existe una alta probabilidad de vandalismo y posible violencia", dijo la embajada estadounidense.

Para este jueves 25 de septiembre, alertó por una concentración a las 11:00 horas en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la calle doctor Lucio 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Para el 26 de septiembre, a las 16:00 alertó, por protestas que partirán del Ángeles de la Independencia, cerca de la embajada de Estados Unidos de la avenida Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La embajada de Estados Unidos, a cargo de Ronald Johnson, indicó que las manifestaciones pueden ser impredecibles y llamó a sus ciudadanos y ciudadanas a evitar las zonas cercanas a las protestas.

Pidió estar atentos a los medios locales para obtener información actualizada, seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

SLP

El Universal

Alerta de la embajada de Estados Unidos en México por protestas violentas en CDMX durante conmemoración del caso Ayotzinapa

