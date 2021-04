Embajada en España expide ya pasaporte mexicano

La embajada de México en España ya expide el pasaporte. Los connacionales en aquella nación, ya no tienen que esperar a que sus documentos viajen hasta México, para la elaboración del documento y después sea enviado en retorno a España.

Este lunes, la representación diplomática encabezada por la embajadora María Carmen Oñate, dio inicio al programa de expedición de pasaportes elaborados en la sede, como parte de la modernización y mejoramiento permanente de la atención a los ciudadanos mexicanos en el exterior que implementa la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La diplomática entregó hoy los primeros documentos emitidos in situ. Se trata, dijo Oñate, de un importante avance que favorece a los mexicanos en España, en el que reside la tercera comunidad mexicana más grande en el extranjero.

Con este programa, el Gobierno de México busca facilitar y agilizar la obtención del pasaporte a la comunidad mexicana en España, cuya gestión podía tomar hasta un mes. Ahora, la tramitación y entrega del documento se realiza el mismo día de la cita.

"La decisión es especialmente oportuna, considerando las condiciones particulares derivadas de la pandemia por Covid-19", detalló la embajada.

La elaboración de pasaportes in situ se suma a las medidas de mejoramiento de los servicios que presta la sección consular de la Embajada, cuya atención presencial se ha mantenido ininterrumpida desde junio de 2020; con el seguimiento estricto de los protocolos sanitarios, la ampliación los horarios de servicio y la adaptación de las instalaciones de atención, para mayor seguridad del público usuario.

También se han modernizado los trámites consulares y se ha hecho más accesible la información sobre los mismos en el sitio de internet de la Embajada, se unificó la atención de todos los servicios por medio de citas gestionadas en el sistema electrónico Mexitel y se actualiza de manera constante en las redes sociales la publicación de información relevante para la comunidad.