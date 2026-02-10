logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Nacional

Embajada México desmiente envío clandestino de petróleo a Cuba

Grupos cubanos critican bloqueo estadounidense y promueven apoyo solidario hacia la isla.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 05:19 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La embajada de México en Estados Unidos desmintió una publicación en redes sociales que indica que nuestro país envió petróleo a Cuba de manera clandestina.

La embajada, a cargo del embajador Esteban Moctezuma, indicó que se trata de información falsa que "forma parte de narrativas diseñadas para desinformar".

La representación diplomática mexicana exhibió una "fake news" que refiere que la isla habría recibido petróleo desde México "de manera clandestina" por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum "utilizando método no convencional y nunca antes visto".

Campaña de acopio en el Zócalo tras envío de ayuda humanitaria

Después de que el gobierno de México envió el pasado domingo dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, cubanos en nuestro país convocaron a una campaña de acopio de medicamentos y comida.

Apelando a la "solidaridad", "fraternidad" y "hermandad" de las personas mexicanas, el Colectivo de Solidaridad Militante "Va por Cuba" y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí AC, pidieron participar en una campaña de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México "para demostrar que Cuba no está sola".

"Para demostrar la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos", indicaron que del 14 al 22 de febrero, de las 11:00 a 18:00 horas, se estarán recibiendo alimentos como leche en polvo, aceite, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún en lata o sobre, sardinas, espagueti y otros.

También material quirúrgico y medicamentos como insulina, jeringuillas de los números 3 y 5, Prednisona de 20 miligramos, antipiréticos, metamizol sódico, complejo B, diclofenaco de 100 miligramos, paracetamol, difenhidramina en tabletas, set de infusión con aguja, entre otros.

Los grupos convocantes acusaron que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba lleva más de 60 años y su "objetivo es claro: asfixiar".

Denunciaron también el amago del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

"Este no es un acto de caridad. Es reciprocidad. Es reconocer que la lucha de un pueblo contra el imperio es también nuestra lucha frente a las fuerzas fascistas del imperio por imponer su hegemonía y dominar a Nuestra América. Lo que el bloqueo niega, la solidaridad lo entrega", expresaron.

