FIFA: Mundial de 2026, el mayor evento que la humanidad verá

FIFA: "Mundial de 2026, el mayor evento que la humanidad verá"

Embajadores de México, EU y Canadá celebran encuentro trilateral

Diplomáticos resaltan la importancia de la reunión en Washington

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 05:08 p.m.
A
Embajadores de México, EU y Canadá celebran encuentro trilateral

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Los embajadores de Estados Unidos, México y Canadá celebraron desde sus redes sociales el encuentro entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, y el primer ministro canadiense Mark Carney, en el marco del sorteo de la FIFA celebrado en Washington.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dijo que el encuentro Sheinbaum -Trump reafirmó "una asociación histórica basada en resultados".

"Su diálogo impulsa una agenda de alto nivel centrada en la cooperación, la seguridad y la prosperidad — construyendo naciones más fuertes, más seguras y más prósperas, mientras generan oportunidades y forjan un futuro más prometedor para nuestra gente", expresó el diplomático estadounidense.

"Canadá, México y EU ya jugamos en el mismo equipo", expresó el embajador canadiense en territorio mexicano, Cameron MacKay.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Apuntó que el Mundial mostrará cómo el deporte nos une como vecinos regionales, amigos y aficionados: "En 2026, Norteamérica abrirá sus puertas al mundo. El futbol es un puente que acerca nuestras naciones y culturas".

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, celebró la presencia de Sheinbaum, Trump y Carney en el sorteo.

