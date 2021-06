Emma Coronel se dirá culpable de narco y de ayudar a "El Chapo" a fugarse, dice periodista de The New York Times

Alan Feuer, periodista que cubrió el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán en Broooklyn, dice este día en The New York Times que la esposa del capo mexicano, Emma Coronel Aispuro, se declarará culpable esta semana de los cargos de ayudar a administrar el imperio multimillonario y luego, después de uno de sus arrestos, a escapar de una prisión mexicana de alta seguridad.

Feuer cita a una persona familiarizada con el caso. Dice que Aispuro, de 31 años, comparecerá el jueves por la mañana en el Tribunal Federal de Distrito en Washington para declararse culpable.

Detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington, la esposa de "El Chapo" estuvo bajo una investigación de casi dos años por parte de agentes de Estados Unidos.

Guzmán fue condenado en 2019 en un juicio federal en Brooklyn y ahora cumple cadena perpetua en la llamado prisión "Supermax" en Colorado, la más segura de Estados Unidos.

"Coronel, su tercera o posiblemente cuarta esposa permaneció libre incluso después de que un jurado lo declaró culpable, viajando entre Estados Unidos y México hasta su propio arresto, dice Feuer.

"Cuando fue puesta bajo custodia por el FBI hubo una intensa especulación sobre si Aispuro, una ciudadana con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, buscaría ofrecer al Gobierno información sobre los aliados, parientes y socios comerciales de su esposo a cambio de una sentencia más leve. Pero su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige que coopere con las autoridades estadounidenses", dijo a The New York Times la persona familiarizada con el caso.

Feuer dice que es inusual que las fuerzas del orden persigan a las esposas de los capos de la droga, pero el caso de Coronel, una exreina de belleza cuya familia tiene un pasado en el tráfico de drogas, fue atípico.

"Los fiscales en el juicio de su esposo ofrecieron pruebas sustanciales de que ella, como muchas de sus amantes, estaba profundamente involucrada en su actividad criminal, y a menudo lo ayudaba a enviar mensajes a su propio padre, Inés Coronel Barreras, quien se desempeñó como una de las principales lugartenientes de Guzmán antes. su arresto en México en 2013", escribe Alan Feuer en The New York Times.

"Otros mensajes presentados en el juicio mostraron que Coronel estuvo íntimamente involucrada en ayudar a Guzmán a evadir la captura por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas después de una redada fallida en 2012 en la ciudad turística mexicana de Cabo San Lucas. En algunos de los mensajes, Guzmán le escribió describiéndole cómo había huido de su villa frente al mar justo a tiempo cuando el grupo de asalto irrumpió en la puerta de una casa cercana", agrega.

Coronel también fue fundamental para ayudarlo a escapar de la prisión de alta seguridad del Altiplano, cerca de Toluca, en 2015. Esto, después de que una coalición de fuerzas del orden público y militares estadounidenses y mexicanos lo rastreó el año anterior en un hotel de playa en Mazatlán.

"Los fiscales dicen que la señora [Coronel] Aispuro, usando sus privilegios de visita, actuó como emisaria entre su esposo y un equipo de conspiradores, incluido su propio hermano, que planeó la fuga construyendo un túnel de casi una milla de largo en la ducha de su celda", dice el texto del Times.

En 2016, después de que Guzmán fue capturado y devuelto al Altiplano, Coronel trató de ayudarlo a escapar nuevamente, tramando un complot para sobornar al principal funcionario penitenciario de México, según el testimonio en el juicio. "Sin embargo, antes de que el plan pudiera llevarse a cabo, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos", señala.