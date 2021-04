Empeora la salud de una activista en huelga

Ciudad de México.- La activista Margarita López, que desde que desapareció su hija en 2011 excava montañas en todo el país en busca de cuerpos, se encuentra en delicado estado de salud debido a una huelga de hambre de 35 días.

"Si de algo sirve que yo me quede aquí o muera aquí, si sirve como precedente para que las víctimas sean escuchadas, aquí me voy a quedar", explicó a Efe López, que se encuentra en un plantón frente a la Segob.

Postrada sobre un delgado colchón dentro de una tienda de campaña y con dificultades para hablar, la activista dijo que pidió hablar cinco minutos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que ella "nada más dijo que no".

Su protesta llegó después de que varios de los autores del asesinato de su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida el 13 de abril de 2011 y asesinada en Tlacolula, en el sureño estado de Oaxaca, fueran puestos en libertad y otros cambiados de penales de máxima seguridad a prisiones locales.

"Me voy a quedar así hasta que me digan cuál fue la razón, por qué todos los delincuentes están libres si todos estaban confesos y señalados. (...) Nada más vienen de vez en cuando y dicen que se va a resolver pero no sucede", indicó.

López presenta, según contaron sus compañeras del plantón, un estado delicado de salud después de más de una treintena de días sin ingerir alimentos e incluso ahora su cuerpo es incapaz de ingerir agua o sueros.