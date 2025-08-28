Empleado de comisaría de Guadalajara agrede policías en estado de ebriedad

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un empleado de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara agredió verbalmente e intentó amedrentar a policías viales que lo detuvieron la madrugada del miércoles por conducir en estado de ebriedad y pasarse varios altos; después de conocer lo ocurrido las autoridades municipales determinaron iniciar un proceso administrativo en su contra y darlo de baja.

El empleado administrativo –conocido en redes sociales como "Lord qué te importa"– conducía de manera errática por la avenida Américas, en Guadalajara, por lo que los agentes viales que patrullaban la zona le ordenaron detenerse para revisar qué ocurría.

Lograron que se detuviera cerca del cruce con José María Vigil y cuando los elementos viales se acercaron, el sujeto comenzó a vociferar y presumir que por sus influencias no le pasaría nada; uno de los agentes comenzó a grabar lo ocurrido y después el video corrió por las redes sociales,

Tras solicitar la presencia del personal de alcoholimetría y una grúa para trasladar el vehículo a un depósito, los policías viales arrestaron al sujeto por conducir ebrio, pasarse luces rojas y agredir a la autoridad.

Por su parte, la Policía de Guadalajara confirmó que se trataba de un empleado administrativo y que sería dado de baja: "Iniciamos un procedimiento administrativo contra un empleado administrativo de esta Comisaría que fue detenido por elementos del Operativo Salvando Vidas cuando conducía en aparente estado de ebriedad y que habría intentado amedrentar a los elementos de la Comisaría Vial".

En tanto, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, señaló que conductas como esa no tienen lugar en su administración, por lo que se procedería en consecuencia.

"No sólo lo daremos de baja de la dependencia, sino esperamos que este hecho sirva de precedente de que esta administración no tolerará este tipo de actitudes, que son contrarias a los valores que representamos", señaló.