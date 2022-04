Empleados cambiarían de trabajo si no hay medidas de seguridad e higiene, revela encuesta

La normalidad post pandemia ha sido un gran reto para todo el mundo, en especial para las empresas, ya que la mayoría cambió su forma de trabajar, sus instalaciones y hasta su cultura organizacional, adaptándola a las medidas de seguridad necesarias.

En la encuesta reciente realizada por el Termómetro Laboral de OCCMundial, una de las bolsas de trabajo vía internet más usadas en el país, trabajadores mexicanos expresaron su punto de vista sobre el cambiar de trabajo si su actual empleo no cuenta con las medidas necesarias, o incluso no se establece el sistema híbrido como opción.

El 55% de las personas que participaron en la encuesta aseguran que estarían dispuestos a renunciar, siempre y cuando tengan otra opción de trabajo. Por ello, esperarían el tiempo necesario, pero buscarían otras opciones y a la primera oportunidad cambiarían de trabajo.

El 24% opina que es muy difícil encontrar trabajo, sin embargo, no descartaron la opción si se les llegara a presentar una mejor oportunidad laboral o con las medidas de seguridad que ellos están buscando se cambian de empleo.

Por último, el 21% se quedaría y adaptaría a lo que la empresa establezca, ya que su mayor preocupación es la edad, mencionando que la mayoría de las empresas actualmente les dan más oportunidades a la gente joven o recién egresados.

---La rotación de trabajadores

La rotación de talento afecta de manera importante a las organizaciones. Cuando un colaborador decide renunciar, las actividades se ven afectadas, incluso puede llegar a impactar a diferentes áreas de la compañía; especialmente cuando las actividades de la persona que renuncia se tienen que dividir entre los miembros del equipo, mientras se cubre la vacante.

Además, al cubrir el puesto se requiere de paciencia y tiempo, pues habrá que capacitar a la persona nueva, sin contar el hecho de que debe suceder la famosa curva de aprendizaje.

Por lo tanto, para evitar perder talento, las empresas han hecho cambios favorables para que los trabajadores puedan sentirse cómodos y sobre todo felices dentro de la misma. Entre esos cambios se encuentra el home office permanente, esquema híbrido, un cambio radical en las instalaciones, espacios más abiertos, horarios flexibles, entre otros.

Se realizó una encuesta para conocer si estos cambios pudieran ayudar a detener la rotación de talento y los resultados fueron los siguientes:

-El 61% de los encuestados mencionan que teniendo esos cambios sí hará que se queden, sin embargo, están convencidos que no solo es cambiar el salario emocional, también deben mejorar los sueldos y las prestaciones.

-Por otra parte, el 31% de las personas encuestadas opinan que necesitan más cambios dentro de la organización.

-Además de contar con las medidas de salud necesarias, también se podría establecer nuevos programas para crecer profesionalmente, cursos extracurriculares que potencien los conocimientos que ya se tienen, entre otros.

-Por último, 3% restante aseguran que esos cambios no son del todo alentadores, ya que un buen motivador sería un mejor salario, mejores prestaciones, respetar los horarios de trabajo (aun estando en casa), ser más flexibles, capacitaciones constantes, y fomentar el buen clima laboral.