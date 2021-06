"En 1994 fui un demócrata, no un miserable demagogo y mesiánico", dice "Jefe" Diego a AMLO tras resultados electorales

Luego de las elecciones del pasado domingo 6 de junio, el abogado Diego Fernández de Cevallos compartió en redes sociales un fragmento del discurso que pronunció en 1994, cuando perdió los comicios presidenciales como candidato del PAN.

Ante la muestra que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de los resultados electorales en sus conferencias mañaneras, "El Jefe Diego" refirió que en 1994 su respuesta fue la de un demócrata, "no la de un miserable demagogo y mesiánico".

"¡Claro que no somos iguales!", agregó Fernández de Cevallos.

En el discurso que pronunció en 1994, se escucha decir al "Jefe Diego": "Sólo digo y ratifico que no puedo autoproclamarme nada, ni mucho menos asumir una actitud de protagonismo mesiánico que nadie me ha pedido y que no tengo derecho a sustentar".

"Yo creo que lo más importante en este momento, es hacer un juicio objetivo, razonable, honrado, valiente, completo y por México. Pero que no estemos rumiando eternamente este pasado reciente para impedir que se pueda lograr un México mejor y un futuro más promisorio", también se escucha decir en el video, en el que a un lado de Fernández de Cevallos aparece el expresidente Felipe Calderón.