En 2021 fueron asesinados 6 menores de edad cada día: Redim

En 2021, los homicidios de menores de edad aumentaron 2.7% con respecto al 2020, al pasar de 2 mil 182 a 2 mil 240. Es decir, diariamente fueron asesinados seis personas entre los o y 17 años de edad,, destaca el Reporte Anual de 2021 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

"Esto da cuenta de los fallidos resultados de las estrategias de seguridad y combate a la delincuencia y el crimen organizado. Es urgente que se retomen e implementen, con total seriedad y respaldo del más alto nivel, los trabajos y propuestas que en el seno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) han surgido como parte de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes", agrega.

El reporte de la ONG agrega que de enero a noviembre del año pasado, se registraron 994 homicidios dolosos de personas entre cero a 17 años en el país y mil 246 homicidios culposos.

Refiere que la violencia armada también dejó el año pasado un saldo de 728 homicidios con arma de fuego entre niñas, niños y adolescentes, de los cuales 109 mujeres y 619 mujeres.

"Niñas y niños viven en México todas las formas conocidas de violencia ocasionadas por la guerra. Y también mueren por ellas. Pareciera no haber espacio, público o privado en el que puedan verse libres de las expresiones más extremas y deshumanizadas de la violencia armada y el adultocentrismo", señala.

El informe de Redim también detalla que desde que se tiene registro, 80 mil 344 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en México hasta el 20 de diciembre de 2021.

Refiere que de estas niñas, niños y adolescentes, 15, mil 818 (19.69%) continúan desaparecidas o no localizadas a la misma fecha, siendo 8 mil 704 de ellas mujeres y 7 mil 82 hombres. Las mujeres, por tanto, representan 55.03% de estos casos, "lo que resulta sumamente grave por la expresión de la violencia de género que representa,'' dice.

Señala que 74.6% de las niñas, niños y adolescentes desaparecidas o no localizadas al 20 de diciembre de 2021 tenía entre 12 y 17 años (mil 1806). Además, 11.4% tenían entre 6 y 11 años (mil 807) y 13.9% de 0 a 5 años (2 mil 205).

Refiere que esta epidemia invisible se expresa en todo el territorio nacional. Sin embargo, destacan el Estado de México, con 3 mil 626 casos; Tamaulipas. Mil 701, y Jalisco, con mil 247 desapariciones. Estas tres entidades concentraron el 41.6% de los casos nacionales.

"Observamos con particular preocupación lo registrado en los últimos meses de 2021 en el estado de Chiapas, pues al 5 de noviembre de 2021 el Renaped registraba 48 personas de 0 a 17 años como desaparecidas, mientras que organizaciones de derechos humanos locales como Melel Xojobal contabilizaban 574 casos (cada 2 días, desaparecieron en el estado 3 niñas, niños y adolescentes). Chiapas registró cifras récord, triplicando casi las de 2019, con 183 casos; 384 en 2020 y 574 en 2021 al 18 de noviembre", destaca.