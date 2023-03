En 4 años, INM ha atendido a 3.4 millones de migrantes extranjeros

A-AA+

En lo que va de la actual administración, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha atendido a 3 millones 491 mil 381 personas extranjeras en contexto de migración.

Además, de 2020 a 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 4 mil 424 quejas contra el INM, mismas que fueron atendidas por el Instituto.

El organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que aceptó y se encuentran en proceso de cumplimiento las 48 recomendaciones emitidas por la CNDH que representan a 661 personas declaradas como víctimas; dicha cifra equivale al 0.269 por ciento del total del universo de atenciones que realizó el INM en lo que va de la actual administración.

No obstante, el INM aseguró que trabaja día a día para mejorar los servicios y disminuir las molestias que genera un trámite para mantener una migración segura, ordenada y regular.

El Instituto subrayó que siempre pone en el centro de sus acciones el respeto irrestricto de los derechos humanos, la protección de la vida y la integridad de las personas que deciden migrar.

En 2022, el INM asistió a 756 mil 088 personas extranjeras que ingresaron de manera irregular al país, entre ellas niñas, niños, adolescentes y personas en condiciones de vulnerabilidad a quienes se les otorgó apoyo para regularizar su situación migratoria; además de haberles brindado atención médica, alimentos, así como lugares dignos y seguros para alojarse.

En ese mismo año se otorgaron 137 mil 362 tarjetas de visitante por razones humanitarias, documento que permite a los extranjeros acceder a la Clave Única de Registro de Población (CURP), que abre la puerta para tener acceso a servicios de salud, educativos, permiso de trabajo y poder entrar y salir del país conforme a lo establecido en la Ley de Migración.

También se firmó un convenio de coordinación interinstitucional con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) para garantizar la efectividad en la búsqueda de personas nacionales y extranjeras desaparecidas o no localizadas sin importar su situación migratoria.

El INM apuntó que se elaboró la Guía para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes que establece un modelo de atención a la niñez migrante, y se firmó un convenio general de coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para realizar acciones enfocadas a proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en contexto de migración.

Asimismo, con el apoyo de la CNDH, el INM cuenta con 38 cursos enfocados en distintos temas relacionados con los derechos humanos, así como un programa de capacitación en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) e Inmujeres.

También suscribió acuerdos de este tipo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ONU Mujeres, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Organización Internacional para las Migraciones (OIM,) Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav).

Además, se cuenta con un Centro de Evaluación y Control de Confianza que realiza estudios minuciosos del personal del INM socioeconómicos, psicológicos, psicométricos, poligráficos y de entorno familiar y de no ser aprobadas se impide la contratación o la continuidad.

El Instituto Nacional de Migración afirmó que continuará con sus acciones enfocadas en velar por la integridad de las personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida y que están expuestos a las redes de traficantes que ponen riesgo su vida.