En Aguililla se busca convencer a delincuentes: AMLO

Al señalar que la instrucción a las Fuerzas Armadas es no responder y no caer en provocaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante el cerco que sufre Aguililla, Michoacán por parte de integrantes de la delincuencia organizada, se busca convencerlos y persuadirlos de que la violencia no es el camino, y anunció un plan integral de bienestar para esa comunidad.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que este plan de bienestar integral es encabezado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de diversas dependencias federales.

Informó que la instrucción es que los elementos de las Fuerzas Armadas es no responder y no caer en provocaciones ante actos como la destrucción de un helipuerto del Ejército y el lanzamiento de petardos y piedras a un cuartel militar en esa comunidad.

"Se está atendiendo, pero buscando convencer, persuadir a todos", dijo.

"¿También a los grupos delictivos en este caso?", se le cuestionó.

"A todos. No es el camino de la violencia, no es con la confrontación como se van a resolver los problemas. No se puede resolver la violencia con violencia, el mal con el mal, el mal lo tenemos que enfrenta haciendo el bien. Hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad, van al cuartel militar y tiran petardos, piedras y ayer con maquinaria, destruyeron un helipuerto, y están en un plan provocador", contestó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal denunció que en una actitud provocadora, ayer se destruyó un helipuerto con maquinaria pesada y se tiraron petardos y piedras al cuartel militar.

"No responder, no caer en provocaciones y se está hablando con la gente y se están haciendo caso para que de inmediato se instrumente un programa de bienestar integral en Aguililla.

"¿Qué le digo a la gente de Aguililla? Que no se caiga en ninguna provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas de bienestar, y que es en todo caso heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, y el que tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo; el joven que no tiene un empleo, tendrá empleo. Ese es el plan para Aguililla y ese es el plan para todo México.

"Nada de dejar a los jóvenes en el desamparo, pero que los enganchen y se los lleven a trabajar como halcones, no, que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar, tengan la posibilidad de trabajar, si se trata de campesinos, sean ejidatarios, pequeños propietarios, (tendrán) créditos para sembrar, por eso el programa Sembrando Vida; si es una persona adulta, decirles, a partir de ahora, ya desde los 65 años se tiene un derecho a la pensión, y es universal y es un derecho constitucional, ya todos los adultos mayores de México tienen ese derecho y no va a faltarles el apoyo, y lo que quiero lo antes posible, tengan los adultos mayores, como mínimo, para su alimentación y sus medicamentos, ese es el ideal.

"Entonces que no hagan caso a quienes tienen otros interés", comentó.

"Fuerzas armadas están actuando con responsabilidad"

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador comentó que le llamaba la atención que en esa comunidad tuvieran maquinaria para destruir un helipuerto, y envió un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por actuar con responsabilidad y respetar, afirmó, derechos humanos.

"Me llama mucho la atención que en Aguililla tengan maquinaria estos personas. ¿A qué se dedican? esas no son actividades licitas. Quiero hacer un reconocimiento como siempre a las Fuerzas Armadas, tanto a la Guardia Nacional, a los marinos, a los soldados de México, que actúan con responsabilidad, respetando los derechos humanos, porque no solo es proteger a la población.

"Imagínense, lo que quiere un grupo: que salgan los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia, bueno, entonces no solo quede la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla, y podría decirse pues es entre ellos mismos", no queremos que nadie pierda la vida".

"¿Cuál es la indicaciones que tiene en estos momentos los elementos?", se le preguntó.

"No responder, no caer en provocaciones y se está hablando con la gente y nos están haciendo caso para que de inmediato se instrumente un programa de bienestar integral en Aguililla.

"¿Enviaría algún funcionario para tender a este programa?"

"La licenciada Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Ella tiene ya esta instrucción, hoy se reúnen representantes de varias secretarias del gobierno federal para la elaboración del plan.

"Están pidiendo un Banco de Bienestar, ya está autorizado, va haber un Banco de Bienestar y se van a reforzar los programas sociales, la atención para jóvenes, becas, el apoyo para adultos mayores, el apoyo para productores, no solo en Aguililla, sino en toda la región. Es un programa integral, se va a reforzar todo el plan de bienestar".

El presidente López Obrador dijo a la población de Aguililla que está pendiente de la situación y que celebraba que se aceptando dialogar y que se están buscan opciones y alternativas "y que renuncien a la violencia, ese no es el camino, no es el camino la confrontación, el hacernos daño.

"Eso es contrario a las creencias, tanto religiosas, como laicas, creencias humanitarias. Ni un buen católico puede apostar a la violencia, ni un evangélico, de ninguna religión y tampoco un libre pensador puede estar pensando que el camino es violencia.

"Entonces ojalá y se vaya serenando la situación, pero nosotros vamos a dar respuesta ateniendo necesidades, no con el uso de la fuerza", aseveró.