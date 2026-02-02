En ataque contra edil usaron armas cortas

Cuernavaca, Mor.- Las primeras investigaciones sobre el atentado contra el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, arrojan que sus atacantes usaron un arma calibre 9 milímetros, conforme con los 10 casquillos levantados por personal de Servicios Periciales en un radio de 100 metros, aproximadamente.

La camioneta en la que viajaba el edil y su esposa, sin escoltas, registra cuatro impactos de bala, tres de ellos en la puerta del copiloto y uno en el parabrisas. Dos de los impactos atinaron en el estómago del alcalde.

Los autores materiales, conforme con las primeras investigaciones, fraguaron la emboscada cuando la camioneta circulaba sobre la carretera México-Oaxaca, un kilómetro antes del entronque al poblado de Amayuca, en un paraje conocido como El Faro.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar aseguró que agotarán todas las líneas de investigación en torno a la agresión con arma de fuego que sufrió el alcalde cuando viajaba en una camioneta de doble cabina.

En el Ayuntamiento de Temoac surgieron versiones extraoficiales sobre los motivos del atentado y algunos excolaboradores del alcalde afirmaron que detrás del caso se encuentra la lucha que libran dos familias por el poder en ese municipio de la zona oriente del estado, de cuya disputa se cuentan dos muertos en los últimos dos meses. En esa pugna de intereses, dicen, se encuentran grupos del crimen organizado.