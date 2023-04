En combate al fentanilo, la cooperación es la respuesta: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Tras los señalamientos del senador republicano Lindsey Graham sobre el combate al fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la apuesta es que se atienda el problema, se mantenga la cooperación entre ambos pueblos, pero "no el sometimiento" porque México es un país libre y soberano.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el senador Graham encabeza un movimiento que "amenaza" con aprobar leyes para intervenir en asuntos que sólo les corresponde a los mexicanos, en un plan abiertamente intervencionistas y prepotente.

"Hay un senador, quien encabeza este movimiento; no son todos los legisladores, ni es el gobierno de Estados Unidos", expresó.

Gente en Estados Unidos está manipulada

El presidente López Obrador dijo que es importante debatir este tema, porque antes el gobierno de México guardaba silencio y la gente no sabía lo que sucedía.

Señaló que hay gente en Estados Unidos que está manipulada y piensa que lo migrantes introducen droga a Estados Unidos, cuando eso es completamente falso.

"Como la mañanera se ve en Estados Unidos, creo que él ve, el señor Graham, por esto nos importa, dice que me quieren ayudar, yo contesto lo mismo nosotros lo queremos ayudar, pero háganos análisis de la realidad, no se puede transformar una realidad que se niega", declaró.