En comparecencia, auditor revela que antecesores no encontraron daño al erario

Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación informó que en toda la fiscalización que se ha hecho de la construcción del Aeropuerto de Texcoco se han presentado 84 denuncias de hechos por 14 mil 789 millones de pesos por posible daño al erario público.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Gerardo Lozano Dubernard se quejó que, en la pasada administración de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Juan Manuel Portal, no determinó ningún daño al erario público por la compra de la planta de Agronitrogenados; ni de las acciones de Grupo Fertinal.

En su exposición, Gerardo Lozano Dubernard informó que en la administración de David Colmenares tuvieron que iniciar de cero en la revisión de estas dos adquisiciones debido a que no se determinaron ninguna recomendación u observación, por lo que ya se presentó la denuncia de hechos por la compra de Agronitrogenados y la próxima semana se presentará la querella por las acciones de Grupo Fertinal.

"En 2015, se llevó a cabo la compra de Agronitrogenados y en la fiscalización que efectuó de esta adquisición la administración anterior de la Auditoría Superior de la Federación no se determinó ningún daño, ninguno.

"Entonces lo que les digo es que al no determinar algún daño por lo que fue necesario llevar a cabo el estudio y análisis del expediente de auditoría que lo hacemos con mucho gusto y con mucha pasión de donde se desprendió la existencia de daños al patrimonio de Pemex que dieron como consecuencia elaborar el dictamen técnico y presentar la denuncia de hechos ante la FGR", dijo Gerardo Lozano Dubernard.

"Pero también de la misma Cuenta Pública 2016 se llevó a cabo la compra de las acciones de Grupo Fertinal, en la fiscalización que se llevó a cabo, la administración anterior de la ASF, no determinó ningún daño, por lo que fue nuevamente necesario llevar el estadio de análisis del expediente de auditoría, se desprendió la existencia de daños al patrimonio de Pemex que dieron como consecuencia un dictamen técnico que ya está terminado, cuya denuncia de hechos está por presentarse la próxima semana.

"Nos queda claro a todos que estas son dos de las operaciones más emblemáticas en materia de corrupción en la administración Pública anterior, estas denuncias tienen un impacto económico importante", agregó Gerardo Lozano Dubernard.