En dónde cobrar la Pensión del Bienestar sin el plástico

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores consiste en un apoyo económico de tres mil 850 pesos cada dos meses, y de acuerdo con la Secretaría de Bienestar es aplicable para quienes tienen más de 65 años.

En caso de no contar con el plástico porque no has recibido el nuevo, por extravío o por olvido; puedes hacer el cobro de la pensión a través de las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

Previamente deberás agendar una cita para que puedas acudir llevando la siguiente documentación: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico.

Para quienes tienen la tarjeta, el retiro se puede hacer de manera directa en los Bancos del Bienestar, en cualquier tienda oxxo, Bodega Aurrerá, Walmart, Soriana, La Comer, Chedraui, Suburbia, Office Depot o en Banco Azteca, Banorte y Banjército.

Si eres adulto mayor y todavía no cuentas con ella, los requisitos para tramitarla son: acta de nacimiento, identificación vigente, clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

También es importante mencionar que la Pensión Bienestar ya tuvo su primer pago, correspondiente al bimestre enero - febrero 2023.



¿Qué es el pago de marcha?

En caso de fallecimiento de la persona derechohabiente, se podrá entregar a la persona registrada como auxiliar, por única vez el Apoyo Económico de Pago de Marcha.

Para ello es necesario que la persona auxiliar, no haya recibido ningún apoyo posterior a la fecha de fallecimiento de la persona derechohabiente.

Además, deberá presentar los siguientes requisitos: identificación oficial vigente y acta de defunción original y constancia médica.

De no haberse informado la defunción del derechohabiente durante el periodo señalado, se perderá el derecho de este apoyo.