En el mundo alterno en el que vive AMLO ya se acabó la corrupción: Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, rechazó que en México se haya acabado la corrupción, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, y descalificó la asistencia del mandatario a la ONU, el próximo 9 de noviembre, para abordar ese tema.

"Solo en el mundo alterno en el que vive López Obrador ya se acabó la corrupción, ¿De veras? ¿Ya no pide mordida ningún policía en el país? ¿A ver, para ningún trámite en el último año te han pedido dinero?", cuestionó.

A través de un nuevo video, compartido en sus redes sociales, Anaya Cortés dijo que la "fórmula mágica" del presidente de "barrer las escaleras de arriba para abajo" para acabar con la corrupción, no ha funcionado.

"Al contrario, los hechos demuestran que la corrupción sigue enquistada en las más altas esferas del gobierno, y para muestra las casas de Bartlett y de Irma Eréndira, los contratos de su prima Felipa, y los videos de su hermano Pío López Obrador y los de su otro hermano Martín López Obrador recibiendo fajos de dinero en efectivo", indicó.

"También es corrupción proteger a Lozoya y perseguir a los opositores", agregó Anaya Cortés.

El panista recordó la más reciente publicación de The World Justice Project, en la que "solo hay cuatro países con más corrupción que México", por lo que insistió en que "es de lo que menos puede presumir López Obrador en el mundo". Por ese motivo, dijo que la visita de AMLO a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resulta una farsa.

"Ya nomás falta que ahí, en la ONU, aparezca primero Nicolás Maduro hablando del crecimiento económico y la prosperidad en Venezuela; que siga Díaz Canel, sobre democracia y derechos humanos en Cuba; y que cierre López Obrador, hablando de combate a la corrupción, con una presentación que muestre los videos de sus dos hermanos recibiendo lana en efectivo", ironizó Anaya.

"El problema de la corrupción sí tiene solución. No nos tenemos que resignar. Pero el camino no es el de las palabras huecas, el camino son las instituciones, los contrapesos y, sobre todo, la verdad como medida de la vida pública", concluyó.