En el PRD nadie debe sentirse traicionado: Adriana Díaz

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, dijo que en ese partido nadie puede sentirse traicionado porque los senadores votaron en congruencia, uno por eliminar totalmente el militarismo y otros por ponerle límites constitucionales a la militarización.

"En la prórroga dada al Ejército Nacional y a la Marina para seguir realizando tareas de seguridad pública hasta el 2028, los senadores del PRD votaron de modo consciente y libre", subrayó.

Argumentó que los tres senadores dividieron sus votos entre quien se opuso frontalmente a la militarización, y quienes consideraron mejor para la ciudadanía que vive en zonas de extrema violencia, realizar cambios en la estrategia de seguridad y obligar al gobierno federal a rendirle cuentas al Senado de la República sobre los resultados de la política de seguridad.

Destinar presupuesto suficiente para fortalecer las policías municipales y estatales, y elevar la profesionalización de la Guardia Nacional para luchar contra los narcotraficantes.

Esta forma de votar fue resultado de un conjunto de discusiones formales e informales que no lograron una posición unificada y que, en la vía de los hechos, dejaron en libertad a los senadores para proponer reformas que generaran consensos entre la oposición.

Por lo tanto, como Secretaria General del PRD consideró injusto que se acuse de traición a los dos senadores que votaron por la mencionada prórroga.

"Ningún dirigente del PRD puede decirse sorprendido ni avergonzado", indicó Díaz Contreras.

"Nadie debe hostigar a nuestros senadores ni amenazar con su expulsión del partido. No permitamos la polarización al interior del PRD porque nos debilita", agregó.

"Quiero precisar que tanto la conocida moratoria constitucional, como declarar muerta la coalición electoral opositora, se hicieron a título personal pues no han sido discutidas ni acordadas en las instancias de dirección del PRD", dijo en alusión a las declara de Jesús Zambrano.