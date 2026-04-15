En fast track, San Lázaro avala reforma que da "dientes" a la ASF

En fast track, San Lázaro avaló una reforma para darle "dientes" a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que permitirá al máximo órgano fiscalizador realizar investigaciones de oficio y sancionar a entes que provoquen daños al erario en México.

Acciones de la autoridad

El proyecto, presentado el 9 de abril y aprobado este martes en comisiones y en el pleno, obtuvo 390 votos a favor de todos los grupos parlamentarios.

En el debate, las y los legisladores destacaron que la celeridad del dictamen responde a la urgencia de combatir la corrupción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT y presidente de la Comisión de Transparencia, afirmó que para la mayoría de los mexicanos, la ASF ha sido un elefante blanco que carece de fuerza y dientes para perseguir la corrupción.

Detalles confirmados

La reforma permite a la ASF iniciar investigaciones de oficio o por denuncia ciudadana cuando servidores públicos o personas físicas no atiendan total o parcialmente los requerimientos del órgano fiscalizador, así como emitir sanciones en esos casos.

Se prevé castigo a funcionarios que acepten injerencias políticas en sus funciones; se crea la figura de "Auditorías Especializadas" con personal certificado; y se establece el Registro de Información y Datos Relacionados, una plataforma que obliga a entes públicos a subir información, incluyendo datos sobre participaciones federales.

La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, señaló que esto representa mecanismos de vigilancia implacable de los recursos públicos.

Los legisladores modificaron el proyecto para mantener las "solicitudes de aclaración", evitando castigos sin derecho a defensa.

Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, destacó que la reforma no es un ajuste técnico sino la capacidad del Estado para custodiar el patrimonio colectivo y sancionar la corrupción.

Finalmente, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, agradeció que se consideraran las observaciones de su grupo y aseguró que la reforma mejorará la fiscalización en México.

Tras su aprobación, la minuta fue turnada al Senado para su análisis y votación.