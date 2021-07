En invasión, todo el pueblo defendería a México: AMLO

Al defender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante una amenaza de invasión no solo sería el Ejército y la Marina quienes saldrían a defender la patria, sino todo el pueblo.

"Fue acertado llevar a cabo una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas pudieran ayudarnos en tareas de seguridad pública, porque antes de esta reforma no podían las Fuerzas Armadas intervenir en asuntos de seguridad pública; podían hacerse cargo de la defensa nacional, de la defensa de la seguridad nacional, pero no de la seguridad pública. Imagínense, siendo este el principal problema.

"Claro que hace falta la defensa nacional, pero si se tratara de que nos invadieran, que afectaran nuestra soberanía, pues no solo sería el Ejército, la Marina, y las Fuerzas Armadas los que defenderían a la patria, sería todo el pueblo, como ha sido siempre en la historia de México, para defender a nuestra nación, pero no estamos en una circunstancia de amenaza de guerra, ni queremos la confrontación bélica, queremos la paz".

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en la capital guerrerense, el mandatario federal indicó que lo que le preocupa garantizar a su administración es la tranquilidad y seguridad de la población.

En ese sentido, destacó que a dos años de su creación, la Guardia Nacional ya cuenta con 100 mil elementos y con cerca de 150 cuarteles en todo el país, y cuya meta es llegar a 500.

"Por eso fue muy buena la reforma y la creación de la Guardia Nacional, que ya tiene 100 mil elementos. Está cumpliendo dos años apenas y ya son 100 mil elementos y va a contar con instalaciones como esta, ya son cerca de 150 cuarteles de la guardia nacional pero vamos a llegar a cerca de 500 cuarteles como este, porque va a haber presencia en todo el territorio nacional", aseveró.