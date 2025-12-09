En la CDMX tumban las palmeras enfermas

Ciudad de México.- Autoridades capitalinas derriban las palmeras canarias (phoenix canariensis) que están enfermas o muertas en pie a causa de hongos y en su lugar plantan árboles de especies nativas del Valle de México que, a su vez, darán una nueva imagen urbana a las principales avenidas, camellones y glorietas de la Ciudad de México.

Duraznillos, framboyanes, tejocotes son algunos de los sujetos forestales que se están plantando, es decir, especies que, además de ser un "espectáculo visual" para la ciudadanía, son polinizadores, pues atraen a insectos que ayudan a la biodiversidad de la Ciudad de México, explica la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

"Se están plantando de entre tres y cinco metros, o sea, son árboles ya grandes, bien formados, cuya posibilidad de vida es casi total, o sea no tenemos riesgo de mortalidad alta y, además, como ventaja es que muy pronto, en cuanto se enraícen y empiecen a crecer, nos van a regalar un festín floral a la Ciudad de México", dice la funcionaria capitalina.

En la capital del país existen alrededor de 15 mil palmeras, de las cuales por lo menos 9 mil están enfermas en cualquiera de sus fases y algunas están "muertas en pie", por lo que lo mejor que se puede hacer para evitar la propagación del hongo es retirarlas, señala.

