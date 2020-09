En materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada "como era antes" y ya no hay funcionarios como el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genero García Luna, investigado por narcotráfico.

En un mensaje, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo dijo que todos los delitos han disminuido en 30%, empero, reconoció que los homicidios dolosos y extorsión, han aumentado en 7.9 y 12.7%, respectivamente.

"Ya no hay torturas desapariciones y masacres, se respeta los derechos humanos, se castiga al culpable sea quien sean, ya no ya hay funcionarios como García Luna", destacó en el mandatario desde el patio central de Palacio Nacional.

Señaló que su administración avanza en el combate a la delincuencia, con una nueva estrategia, que procura trabajo, educación y bienestar a las personas en riesgo de reclutados por los grupos delictivos, en especial por los jóvenes.

"El combate a la pobreza va acompañado del despliegue de la guardia nacional, como un cuerpo de paz, con presencia en todo el país que cuenta ya con 97 mil elementos bien formados y equipados".