En México, entre 25 y 30 millones con pensamiento conservador: AMLO

Al manifestar que son "muchos", pero que no están creciendo en su número, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México hay entre 25 y 30 millones de personas con pensamiento conservador.

"En general, periódicos, medios y millones de personas que están muy molestas porque, como siempre lo he dicho, el conservadurismo en México siempre ha existido, ahora está manifestándose, no está creciendo, pero sí hay como 25, 30 millones de ciudadanos con pensamiento conservador, son muchos", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal destacó que actualmente hay debate y confrontación de ideas, pero señaló que lo que más afecta a una transformación es la simulación, por lo que llamó a definirse.

"No afecta el que haya debate y confrontación política. Yo les diría que es necesario, indispensable, porque lo que más daña a los procesos de transformación de cambio es la simulación. Parece mentira, pero es el que no nos definamos, la moderación, el centrismo, sobre todo cuando se requiere de una transformación. Hay que definirnos.

"Este régimen que se mantuvo durante mucho tiempo de corrupción, de injusticias, de privilegios, se apoyó mucho en la simulación. Se mediatizó el proceso de transformación, se detuvo, se hizo largo, porque no se hablaba con claridad y los conservadores parecían liberales o fingían ser liberales, y ahora pues ya cada quien está asumiendo su postura. Son momentos de definición y es muy bueno que no haya hipocresía".

En Palacio Nacional y a pregunta expresa sobre la propuesta de entablar un diálogo con los opositores, respondió que "es muy difícil".

"Es muy difícil, muy difícil, no escuchan, no escuchan. En las familias, por ejemplo, y esto quienes me están viendo lo saben, si en una familia hay gente con pensamiento conservador y hay gente que tiene otra manera de pensar les cuesta mucho trabajo, llegan a acuerdos en donde ya no se habla de política mientras están en familia. Es muy difícil", agregó.