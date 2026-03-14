"En México gobierna el pueblo y también las mujeres": Sheinbaum

IXTLÁN DEL RÍO, Nay., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó que en el país gobiernen los cárteles del narcotráfico, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró que organizaciones criminales dominan territorio mexicano.

"Ayer dije: ¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, no. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres", afirmó la mandataria ante asistentes al acto.

Sheinbaum responde a señalamientos de Trump sobre cárteles

Las declaraciones de la presidenta se dan en medio de un nuevo intercambio de posturas con el gobierno estadounidense sobre la estrategia para combatir a los cárteles del narcotráfico y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Previo al evento, Sheinbaum fue cuestionada sobre los comentarios recientes de Trump, quien aseguró que, "nos guste o no, los cárteles gobiernan México", y señaló que incluso ofreció ayuda para combatirlos, propuesta que —según dijo— fue rechazada por la mandataria mexicana.

Cooperación bilateral y respeto a la soberanía nacional

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que Estados Unidos realice algún tipo de ataque contra organizaciones criminales en territorio mexicano, la jefa del Ejecutivo tampoco respondió al planteamiento.

En días recientes, ambos mandatarios expresaron visiones distintas sobre la forma en que deben abordarse los problemas de seguridad vinculados al narcotráfico.

Desde el gobierno mexicano se ha insistido en que cualquier coordinación con Estados Unidos debe realizarse bajo un principio central: el respeto absoluto a la soberanía nacional.

La mandataria mexicana ha subrayado que la soberanía "no está a negociación", al responder a los señalamientos del presidente estadounidense sobre la supuesta presencia dominante de los cárteles en distintas regiones del país.