"En México hay 30 millones de personas con pensamiento conservador"

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que en México hay cerca de 30 millones de personas con pensamiento o simpatizantes del pensamiento conservador.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal acusó que en el periodo neoliberal creció muchísimo el individualismo, materialismo, clasismo, racismo, corrupción, pérdida de valores, lujo barato, sentirse extranjero y renegar de nuestros orígenes.

"Decía yo que no son pocos, yo calculo que en el país debe de haber con pensamiento conservador, desde luego, unos más definidos, más duros, como 10 millones, pero hay como 20 millones. Estamos hablando de si ciudadanos, más susceptibles o simpatizantes, son como 30 millones o sea son bastantes, porque siempre ha habido y aunque creció muchísimo el movimiento conservador, todo el periodo neoliberal fue individualismo, materialismo, clasismo, racismo, corrupción, pérdida de valores, lujo barato, aculturación, sentirse extranjero, renegar de nuestros orígenes, todo eso era lo que predominaba.

"Agréguenle, las frases famosas de que el no transa no avanza, esa que comentaba de que `político pobre, pobre político, o aquella también famosa de `la moral es un árbol que da mora y que sirve para pura....´ Todo eso, pero fíjense la fortaleza cultual de México, aguantar todo eso, cuánta cultura en nuestro pueblo", dijo.