En México oposición no ha podido ni podrán dar un golpe blando: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a diferencia de lo ocurrido en Perú, en México sus adversarios no han podido ni podrán dar "un golpe blando" porque el pueblo está muy avispado, muy consciente.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que ha dado muy buenos resultados la "revolución de las conciencias".

Antes, el presidente López Obrador advirtió que la lección de Perú es que el presidente Pedro Castillo sufrió un "golpe blando".

"¿Presidente, piensa que se está llevando a cabo un golpe blando ahora en México?", se le preguntó.

"No, aquí no hay podido ni podrán, porque aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy conscientes, por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo. Han dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias.

"Ya a este pueblo no se le engaña, pueden estar gritando, gritando y gritando día y noche en los medios de información y calumniando. Ya ni siquiera funciona la máxima del hampa del periodismo de que 'la calumnia cuando no tizna, mancha', ya ni siquiera funciona esa. Nada, ya salimos ilesos de la calumnia, al contrario se les revierte", dijo.