En municipios de Oaxaca faltan vacunas contra Covid

"¡Anuncien!, anuncien!", le dice una funcionaria de Bienestar a una de las servidoras de la nación que participan en el proceso de vacunación contra el Covid-19 en San Pedro Ixtlahuaca, pues pasan de las 5 de la tarde y en este municipio de los Valles Centrales no se han acabado las dosis pese a la llegada de pobladores de otros lugares.

Son las 6 de la tarde. Ha pasado una hora desde el límite de tiempo que dio personal de Salud de Oaxaca para poder aplicar las vacunas que sobran en este municipio, al cual llegaron 630 dosis, pero el inmunológico no se acaba ni porque han llegado pobladores de al menos tres comunidades cercanas a recibirlas: Santa Catarina y San José, pertenecientes al vecino municipio de Santa María Atzompa y San Jacinto Amilpas.

"Unos vecinos que vinieron a vacunarse nos dijeron (...) allá en la cabecera de Atzompa la vacunación no iba en orden, ahí unos más audaces se iban metiendo, no era como acá", dice un adulto mayor que llegó entre los últimos por la vacuna.

De acuerdo con médicos y enfermeras encargados de la aplicación, las 5 de la tarde era la hora máxima hasta la que podían esperar a las personas que desearan recibir las dosis, pero como llegaban a cuenta gotas, los funcionarios federales han decidido estirar los tiempos.

— Hay vacunas, pero mire, lo que no llega es gente, dice uno de los médicos de uno de los puestos de vacunación.

— ¿Hasta qué hora se podían aplicar las dosis?, se le pregunta.

— Hasta las cinco, contesta y refuerza la respuesta con su mano extendida con cinco dedos.

El problema de que no se apliquen hoy estas vacunas radica en que por las condiciones del inmunológico, éste debe permanecer en condiciones de ultracongelación a -75 grados, y una vez descongelado un paquete, sólo se cuenta con cinco días para aplicarlos, mientras que los frascos sólo pueden usarse durante cinco horas.

Fluye proceso, pero faltan y se quedan dosis

Con inconvenientes como ese y con poco más de dos horas de retraso, este viernes arrancó la vacunación en 11 municipios conurbados de la capital de Oaxaca, los mismos en los que el miércoles pasado se tuvo que cancelar el proceso por falta de dosis.

A diferencia de las jornadas en la ciudad de Oaxaca, marcadas por el caos y la desorganización, por las cuales el gobernador Alejandro Murat señaló que en Oaxaca el proceso de vacunación era "un desastre", este día el proceso fluyó de manera más ordenada, pese a que continuaron los retrasos, principalmente en la llegada de las vacunas, según constató EL UNIVERSAL en tres de estos municipios: San Pedro Ixtlahuaca, Santa Lucía del Camino y San Sebastián Tutla.

La logística que se aplica varía de municipio a municipio. En San Pedro Ixtlahuaca, por ejemplo, donde las vacunas llegaron a las 10 de la mañana, las filas y el horario de acceso fue diferenciado entre pobladores de la cabecera municipal, agencias y colonias. Pese a ello, los adultos mayores comenzaron a formarse desde las 3 de la mañana.

De acuerdo con Manuel Duarte, el presidente municipal, aquí se programó sólo un día de vacunación y se asignaron 630 dosis para poco más de 800 adultos mayores en total, por lo que se estima que unos 200 se vacunarían en las siguientes fases; no obstante, señala que muchos adultos mayores no asistieron a la convocatoria por temor.

"Estuvimos con Nancy Ortiz, la delegada de Bienestar, ella nos dijo que el día de hoy se tiene que vacunar el 70% de la población de adultos mayores, en promedió se están vacunando 90 personas por hora", señaló en entrevista.

En Santa Lucía del Camino, donde desde la noche del miércoles se instalaron bloqueos carreteros para exigir la vacuna, el ingreso se realizó por bloques de colonias y en horarios diferenciados. Y el proceso avanza en relativa calma. En San Sebastián Tutla, considerado el municipio más rico de Oaxaca, desde el miércoles pasado las personas se habían formado para registrarse con la autoridad municipal, así que cuando se anunció la cancelación, se informó que se respetaría dicho orden.

En total, en estos 11 municipios se aplica un lote de casi 21 mil 500 vacunas Pfizer.

En contraste con lo que pasó en San Pedro Ixtlahuaca, en otros de los 11 municipios, como San Sebastián Tutla y Santa María Atzompa las dosis no alcanzaron, por lo que sólo en el primero 150 ancianos no lograron recibirla.

"Se le comunica a todos los adultos mayores de 60 años que no se hayan aplicado la vacuna contra el Covid-19, a que pasen en estos momentos al salón de Usos Múltiples de este municipio", se escucha una y otra vez en los altavoces de este pueblo de raíces zapotecas, como la última esperanza para no desechar las 100 dosis del preciado biológico que finalmente sobraron, según una estimación de los funcionarios de Bienestar responsables.