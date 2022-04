En plena primavera, Nevado de Toluca amanece cubierto de nieve

ZINACANTEPEC, Méx., abril 22 (EL UNIVERSAL).- Como si se tratara del inicio del invierno, el volcán Nevado de Toluca amaneció cubierto por una capa de nieve tras las lluvias registradas en los días recientes, sobre todo la noche del jueves, cuando las fuertes ráfagas de viento y el granizo, generaron este panorama en la parte alta del coloso.

Para los habitantes de la región fue una sorpresa, pues no esperaban ver esta imagen hasta dentro de varias semanas, cuando se prevé el inicio de las lluvias, pues por ahora el calor de la primavera prevalece.

El paisaje ha atraído a los curiosos que llegan cubiertos con gorros, botas, chamarras, como es la recomendación para ascender al volcán por parte de las autoridades.

Valentina Gallardo Sánchez es venezolana, tiene dos años de vivir en Toluca y por primera vez visitó el volcán, pues la imagen que regala cubierto de nieve es "maravillosa", opinó.

En el parque hay decenas de familias haciendo "angelitos" de nieve, tumbados en el lugar, algunos explorando el parque, pues quieren llegar a las lagunas de El Sol y La Luna.

Laura Isabel Campos González, policía de Alta Montaña y Montada, la corporación hace un recorrido de verificación para descartar zonas de riesgo para los visitantes, pues si bien en la parte superior hay nieve, en algunos parajes se generan espejos de hielo que ponen en riesgo el paso de vehículos y visitantes a pie.

Por lo que está mañana de viernes verificaron las condiciones y acordaron que no hay peligro para la llegada de turistas, a quienes les dan recomendaciones sobre la visita.

Destacó que lo primordial que debe conocer la gente son los síntomas del mal de montaña que concentra una serie de malestares por la altura, pues hay gente que no se adapta a ella y presenta dolor de cabeza, zumbido de oídos, desmayo; en esos casos le piden que la persona haga un alto total, mientras está consciente, porque permite bajar el ritmo cardíaco y que se habitúe a paso lento. "De no mejorar, lo mejor es bajar".

Así amaneció el Nevado de Toluca después de la tormenta de anoche. pic.twitter.com/09RPTIyQy3 — Óscar Cuánto (@oscarcuanto) April 22, 2022