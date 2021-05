En Presupuesto 2022 están garantizados recursos para programas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 estarán garantizados los recursos para sus programas y proyectos prioritarios de su gobierno.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que la economía se está recuperando de la crisis provocada por la pandemia y se prevé un crecimiento mayor de 5%.

"No vemos ningún problema para tener Presupuesto suficiente y cumplir con todos los compromisos".

El presidente López Obrador dijo que en lo que tiene que ver con los programas prioritarios como la pensión de los adultos mayores, los recursos están garantizados, no solo el presupuesto anual, sino que no tengan recursos para incrementarlo anualmente.

Señaló que junto con su equipo económico analiza tener un presupuesto multianual para obras carreteras hasta 2024.