En primer día, se impone sistema "poncha llantas" contra evasores de peaje en caseta de Edomex

En la caseta de cobro de Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, ya no hay manera de evadir el pago del peaje.

Picos de acero están listos para salir del pavimento y reventar los neumáticos de quienes empujan la pluma de metal y pasan sin pagar la cuota de traslado en el Circuito Exterior Mexiquense.

Estaba anunciado, había fecha y hora para que comenzara el sistema de "poncha llantas" que impediría pasar sin hacer el pago de la caseta. Por eso, choferes, automovilistas y motociclistas debían aprovechar las primeras horas de la mañana para alcanzar un último viaje gratuito.

Este martes, a las 9:00 de la mañana el sonido de una alarma anunciaba a los usuarios que debían comenzar a pagar por sus viajes. El aviso no sólo se publicó en los medios, también en páginas de redes sociales que invitaban a choferes y habitantes del municipio a acudir a la caseta para exigir el tránsito libre.

Mensajes de Grupos de Resistencia Civil Pacífica y de Tránsito Libre amagaban con plantarse en la caseta para dar paso gratuito por las garitas de Las Américas.

Por eso, por la mañana, policías estatales y Guardia Nacional tenían la orden de mantenerse alertas. Aunque las guardias de los agentes son permanentes en la caseta de Ecatepec, el número de elementos se incrementó ante la amenaza de manifestantes.

Ellos, con rifle en mano, se mantenían preparados ante la llegada de cualquier inconforme. Pero no fueron los grupos que esperaban, sino un chofer solitario el primero en tratar de eludir el pago de 62 pesos.

Él, al volante de una camioneta de la ruta Valle de México, ignoró las señales de tránsito instaladas en cada una de las 18 garitas que alertan que en el pavimento hay un "sistema de antievasión activo".

También desatendió el grito de la empleada de la caseta que le advertía que sus neumáticos serían dañados.

Sólo al ver la barra de puntas que amenazaban con reventar las ruedas, el chofer detuvo la marcha. Sin más alternativa que pagar, el hombre descendió del vehículo y regresó a pie hacia la caseta para cumplir con la cuota.

Así como él, los choferes del transporte público mostraban inconformidad por tener que pagar la caseta. Dicen que entre los gastos de gasolina y peaje, el dinero de los cinco viajes que a diario hacen no alcanza para mantener a las más de 300 familias que viven de los transportistas.

Por eso, los choferes planean incrementar el costo de los pasajes antes que enfrentar los gastos que tendrán si la barra metálica entra en operación.

Cualquier intento de cruzar sin pago los obligaría a cubrir los daños en al menos dos neumáticos, en el arrastre de la grúa y el costo de las multas.

Aunque el sistema de "poncha llantas" comenzó a operar de manera intermitente, el próximo 24 de enero las barreras funcionarán permanentemente.