En riesgo, 80 casas por nuevo posible deslave del Cerro del Chiquihuite

Las coordinaciones de Protección Civil del gobierno federal, estatal y de Tlalnepantla notificaron que se encuentran en un riesgo inminente de otro derrumbe las familias que habitan 80 casas, en tres calles aledañas a Las Cruces, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde ayer se registró el deslave del Cerro del Chiquihuite.

El titular de PC municipal, Hugo César Mendoza Castillo, afirmó que el peligro de otro deslizamiento es latente, por eso la urgencia de notificar a las personas porque el material se puede caer y la zona cero está resguardada por la Guardia Nacional.

"En cada domicilio vamos a tocar, inmediatamente levantamos un censo para saber cuántas personas podrían desocupar esas viviendas. Si no lo quieren hacer es bajo su propia responsabilidad, pero si lo hacen, tenemos disponible transporte para trasladarlos a los cinco refugios que tenemos activados", precisó.

En entrevista, Mendoza Castillo dijo que continúan los trabajos en la Tercera Sección de la colonia Lázaro Cárdenas, donde quedaron cuatro casas sepultadas y siguen buscando a seis adultos, cuatros menores de edad, hasta en tanto no haya otra información; los vecinos fueron entrevistados para obtener más referencias sobre quiénes podrían estar debajo de los escombros.

Añadió que el área de gobierno será la encargada de establecer comunicación con los vecinos para informarles en sobre las acciones que se están llevando a cabo en conjunto con todas las instancias de gobierno.

El titular de PC hizo el llamado a la población, al pedir que en la zona del derrumbe únicamente ingrese personal de los cuerpos de rescate y autoridades de los tres órdenes de gobierno para tomar las decisiones correspondientes y poner a salvo a todas las familias cercanas a esta zona.

"El exhorto a la ciudadanía es atender todas las indicaciones de las instancias de gobierno a través de las cuentas oficiales, redes sociales o comunicados. Pedirles que no se acerquen a la zona, es inseguro", apuntó.

Dijo que los cuerpos de rescate necesitan el espacio y las condiciones adecuadas para establecer estrategias para ingresar y tener un control específico de lo que ocurra en el lugar, "que repito, es muy inseguro, pero los trabajadores están preparados para ello".

El peso del material es incalculable, acotó, son "muchísimas" toneladas, pero la búsqueda sigue sobre 10 personas.