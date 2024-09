En seis años registran en el país 5,227 feminicidios

Ciudad de México.- El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acumulado 5 mil 227 presuntos feminicidios y 15 mil 634 víctimas de homicidio doloso en México, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cada año, las mujeres realizan marchas en contra de los distintos tipos de violencia y delitos que atentan contra sus vidas; uno de ellos, es la trata de personas. Desde diciembre de 2018 y hasta julio de 2024, se registraron 2 mil 950 víctimas.

La violencia familiar, es otro delito que más incidencia presentó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un total de 1 millón 418 mil 197 víctimas; en este periodo se encuentra el récord de mayores víctimas de violencia familiar desde 2015, pues en mayo de 2024 hubo 27 mil 500 víctimas, mientras que el mes más bajo fue enero de 2015 con 7 mil 721 víctimas.

Sobre delitos de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la familiar, desde diciembre de 2018 el Secretariado Ejecutivo ha documentado 27 mil 322 víctimas. Septiembre de 2023 ha sido el mes más violento con un total de 632 mujeres.

Sobrevivientes

protestan

Sobrevivientes de intento de feminicidio marcharon de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Senado, para exigirle a los recién instalados legisladores que aprueben la Ley Oropéndola.

Con el lema “¡Las sobrevivientes vivimos y vivimos para contarlo!”, integrantes de la colectiva viajaron desde Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, para exigir justicia.

En las vallas de la antimonumenta pintaron sus nombres algunas de las mujeres, gritaron: “¡Sobreviví sin tus cuidados, ahora exijo resultados! ¡Soy mujer sobreviviente, no quiero ser valiente! ¡No, no, no somos infiltradas, somos las familias y estamos indignadas!