"En Senado no pasará reforma de cobros a nómina de trabajadores"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- En el Senado no pasará la reforma que aprobó la Cámara de Diputados para regular los créditos de nómina con cobranza delegada, ni ninguna reforma que afecte los intereses de las y los trabajadores, afirmó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista, previa a su participación en la clausura del foro sobre "Legislación y Desarrollo de la Apicultura", que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, el senador asentó que no se precipitará la decisión sobre el proyecto de la colegisladora.

La mayoría legislativa en el Senado de la República -enfatizó Ricardo Monreal-, no aprobará ninguna reforma que afecte los intereses de las y los trabajadores, por lo que la minuta, así como está planteada en este momento, "no pasará".

Además, reveló que ayer conversó con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, y acordaron buscar una ley de consenso que no afecte a los trabajadores.

"En el Senado de la República vamos a darnos una pausa, no vamos a precipitar la decisión de la votación de la legislación". La mayoría legislativa, acotó, no actuará, de ninguna manera, en contra de los intereses de la clase trabajadora.

Durante su participación en el foro, en el que se analizaron las iniciativas para expedir una legislación para el desarrollo de la apicultura, Ricardo Monreal refrendó su compromiso para no aprobar ninguna ley, sin el consentimiento de las y los agricultores.